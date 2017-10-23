Стан Гриба від прийому прописаних в РФ препаратів погіршився, - МЗС

Зустріч українського консула з Павлом Грибом в СІЗО фіксувалася на відео, стан українця не покращився.

Про це в ефірі "112 Україна" розповів повідомив Василь Кирилич, начальник управління департаменту консульської служби МЗС України.

"Зустріч тривала приблизно годину. Адміністрацією СІЗО було висунуто категоричну вимогу, як це було і 18 вересня, під час зустрічі. Спілкування мало відбуватися винятково російською мовою і в присутності заступника начальника СІЗО і одного із охоронців, який здійснював відео-документування зустрічі", - відзначили в МЗС.

Стан здоров’я Павла, за словами Кирилича, не покращився. Позитивного ефекту від прийому препаратів, які призначили російські лікарі, він не відчув. Навпаки, від прийому одного із них, стан його погіршувався. За результатами проведеного медичного обстеження російською стороною, повідомляється про те, що не виявлено протипоказань щодо його подальшого перебування у СІЗО.

"Хотів би привернути увагу до факту інформації про те, що начебто консулу було дозволено на зустріч з Павлом Грибом 27 вересня і навіть 19 жовтня, однак, це інформація зі слів Павла Гриба. Однак генеральне консульство України не було проінформоване про це. Ми робили запит на проведення такої зустрічі і попередньо був сигнал про те, що можливо провести цю зустріч 27 вересня, однак, вона не відбулась, я підкреслюю, із цієї причини – неінформування генерального консульства про можливість проведення такої зустрічі", - додав Кирилич.

Він також відзначив, що МЗС у взаємодії із правозахисними організаціями, міжнародними партнерами докладає усіх заходів політичного, дипломатичного тиску на РФ з метою звільнення незаконно затриманого і незаконно утримуваного Павла Гриба в СІЗО в Краснодарі.