Трамп про ситуацію з КНДР: США готові до всього

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада країни готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

"Ми готові до всього. Ви будете шоковані, якщо дізнаєтеся, наскільки ми готові, якщо буде потрібно", - заявив Трамп.

В інтерв'ю Fox News він також заявив, що влада Китаю надає велику підтримку США та посилює тиск на КНДР.

"Китай нам дійсно допомагає. Вони закривають свою фінансову систему для Північної Кореї, вони сильно знизили поставки нафти. 93% товарів, які йдуть в Північну Корею, проходять через Китай, тому Китай - це великий гравець", - заявив Трамп.