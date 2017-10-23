У Кам’янці-Подільському відбувся театральний фестиваль "Комора"

Упродовж чотирьох днів, з 19 по 22 жовтня Кам’янець-Подільський перетворився у центр театрального мистецтва, адже у місті зібралося 17 колективів з різноманітних куточків України та закордону.

Театральний фестиваль «Комора» відбувся вже втретє. Своїми комедіями, драмами, трагіфарсами, містикою та іншими жанрами відвідувачів заходу дивували актори з Києва, Львова, Харкова, Рівного, Одеси, Чернівців, Миколаєва, Дніпра, Мелітополя і навіть Польщі.

Перший день фесту відкрив виступ мімів, згодом на сцену вийшли театри-студії «Парадокс» (м. Одеса), «В.Т.н.К» (м. Воскресенськ) естрадний театр «Шарж» (м. Київ), народний театр «Лінк» (м. Кам’янець-Подільський) та організатори «Комори» – театр «Тандем». Третій день зворушив глядачів виставою «Віяло безсмертя» від навчально-реабілітаційного центру «Джерело» (м. Львів). Порадувала цікавим творчим експериментом і Міжнародна театральна майстерня «Antitava», під час якої польські та українські актори намагалися зобразити драматичну прірву між людьми в залі очікування.

Здавалося, що митцям вдалося задовольнити найрізноманітніші смаки поціновувачів культури. Однак, незважаючи на це, організатори нарікають на слабку відвідуваність заходу. «На щастя, вдалося реалізувати все, що планували. Програма фестивалю була значно сильніша за минулорічні. Намагалися показати все різнобарв’я жанрів. Окрім театральний постановок учасники заходу мали змогу відвідати різноманітні майстер класи з акторської майстерності. Щоправда, нам сумно, що цього року на наш захід завітало мало людей. Хоча ті, хто відвідали - залишилися задоволеними», - розповідає режисер театру «Тандем», ініціатор проведення фестивалю Галина Коротенко.

Євген Касап, фото Наталі Качковської