У Львові представили сакральні твори з пленеру у Новиці

Відразу ж варто зазначити, що транскордонний проект «Міжнародний пленер іконопису» розпочався 2009 року. Створювався для того, аби допомогти молодим художникам з Польщі, України, Білорусі, Литви та Словаччини ознайомитися з традиціями та культурою інших країн, а ще – знайти індивідуальну форму висловлювання в рамках канонічного іконопису.

З часом мистецький захід переріс свої стартові межі і став місцем зустрічі не лише для митців – саме завдяки пленеру утворилися міцні зв’язки між культурними елітами, освітніми та мистецькими інституціями, громадськими організаціями та духовенством пограниччя.

Пленер відбувається у Польщі та в Україні. Польська частина проекту проходить у центрі Братства греко-католицької молоді «Сарепта» у селі Новиця Малопольського воєводства, і це мала батьківщина Богдана-Ігоря Антонича, дух якого, поза сумнівом, досі надихає митців.

Цьогорічне зібрання, участь у якому взяли автори з України, Польщі, Білорусі та (вперше) Румунії, і це люди різних віросповідань, різного віку й дуже різної манери малярства, – дев'яте за ліком. Тема пленеру – «Тіло Обожествлене».

Питання, що постали цього разу перед митцями, – чи кодифікована мова іконографічного переказу є надалі відповідною, тобто зрозумілою сучасникам, та чи є і де проходить межа пошуків іконописця для вислову Втілення?

Упродовж двох тижнів понад сорок живописців не тільки малювали Тіло Обожествлене, а й, як і кожного року, поринали на реколекціях у Святе Письмо, аби духовно відновитися через молитву, конференції і сповідь.

«Намальовані під час пленеру ікони звертають нас до текстів Старого Завіту, в яких описується гріхопадіння і сумніви людських істот, створених за образом і подобою Божою. Вони вказують шлях через представлення Тіла, спокутувальної жертви Ісуса Христа, і Його воскресіння до Правди – таємниці поєднання Божого і людського…», – говорять організатори пленеру і виставки у Національному музеї, і це, зокрема, доктор кафедри україністики Варшавського університету Катажина Якубовська, голова Товариства друзів Новиці Матеуш Сора та завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв Роман Василик.

Але найголовніше, чим пишаються втілювачі проекту, – заснування експериментальної лабораторії, де народжуються сучасні сакральні твори, бо художники у Новиці не працюють на замовлення: «Їм ніхто не вказує, як малювати. Вони мають повну свободу».

Оцінити життєздатність сучасного сакрального мистецтва за підсумками ІХ Міжнародного іконописного пленеру у Новиці мають можливість усі охочі – виставка «Тіло Обожествлене» у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20) чинна понад місяць, до 26 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.