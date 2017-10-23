У Москві на журналістку напали з ножем прямо в редакції

На одну із ведучих російської радіостанції "Ехо Москви" напав чоловік з ножем. Інцидент трапився прямо у редакції. Про це повідомив в Twitter головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) 23 жовтня 2017 р.

"Ведучу Тетяну Фельгенгауер "чоловік, який увірвався в "Ехо", вдарив ножем в шию. Чоловік затриманий. Тетяна госпіталізована. Їй поставлений катетер", - написав А.Венедиктов.