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Джанні Родарі, італійський письменник, журналіст

У Москві на журналістку напали з ножем прямо в редакції

23 жовтня, 2017 - 14:12

На одну із ведучих російської радіостанції "Ехо Москви" напав чоловік з ножем. Інцидент трапився прямо у редакції. Про це повідомив в Twitter головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов.

"Ведучу Тетяну Фельгенгауер "чоловік, який увірвався в "Ехо", вдарив ножем в шию. Чоловік затриманий. Тетяна госпіталізована. Їй поставлений катетер", - написав А.Венедиктов.

Джерело: День
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