У Полтаві картингісти закрили сезон перегонами "Меморіал пам’яті - 2017"

У Полтаві відбулося урочисте закриття сезону 2017 з картингу. На картодромі «Лтава» зібралися найсильніші спортсмени з різних куточків України, щоб узяти участь у національних змаганнях з цього виду спорту «Меморіал пам’яті – 2017».

Віктор Черниш, директор спортивно-технічного комплексу «Лтава», розповів, що ця гонка під назвою «Меморіал пам’яті» традиційна, уперше її провели в 2000 році. З того часу турнір став щорічним у Полтаві. Змагання відбуваються вже в той час, коли шість етапів Чемпіонату і Кубка України добігли свого завершення. Зараз зібралися всі гонщики-картингісти, хто зміг приїхати і в кого вціліла техніка.

Учасниками змагань стали пілоти різних вікових категорій. Окрім господарів турніру – представників Полтавщини, – участь у гонках взяли спортсмени з Києва, Дніпра, Кам’янського, Харкова, Чернігова. Загальна кількість учасників склала 68 спортсменів. За результатами турніру гонщики отримали кубки, медалі та дипломи.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора