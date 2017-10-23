У Ризі пройдуть військові навчання НАТО

У Ризі з 24 по 26 жовтня пройдуть навчання "Baltic Host 2017" за вигаданим сценарієм про ескалацію кризи в Балтійському регіоні. Мета навчань — перевірити процедури прийняття сил НАТО на території країн Балтії.

Про це передає портал Delfi посиланням на Міноборони Латвії.

Мова йде про цивільну і військову підтримку приймаючої сторони, яку в мирних або воєнних умовах ця країна надає силам і організаціям союзників, які перебувають на її території.

У навчаннях візьмуть участь збройні сили країн Балтії, представники підрозділів НАТО, розміщених у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Словаччини та Угорщини і цивільні органи Латвії.