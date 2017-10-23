У Сумах висадили алею з двадцяти сакур

Алея з двадцяти сакур з’явилася сьогодні, 23 жовтня, у Сумах. Висадили екзотичні дерева у дитячому парку «Казка», який знаходиться у невеличкій низовині. Саме там, як визначили фахівці, теплолюбним східним рослинам буде найкомфортніше. Вибір місця був дуже важливим, адже Суми географічно розташовані на північному сході України.

Саджали деревця депутати Сумської міської ради на чолі з очільником Сум Олександром Лисенком. Як розповів Сумський міський голова, кошти на придбання саджанців – це особисті кошти з його власного бюджету та власні кошти депутатів, які охоче підтримали ініціативу таким чином прикрасити обласний центр. Тим більше, що нині триває рік Японії в Україні.

- На жаль, Посол Японії в Україні сьогодні не зміг долучитися до нас, - зазначив Олександр Лисенко, - але ми впевнені, що він побачить, як ці дерева зацвітуть.

Зацвісти сумські сакури мають вже у квітні-травні наступного року. Так говорить директор КП «Зеленбуд» Володимир Лаврик. За його словами, саджанці сакур, кожен з яких нині вже досяг майже п’яти метрів, були завезені з Голландії. В Україні вони приживалися та адаптувалися близько двох років. Мають відповідні щеплення та українську «закалку».

Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, що є такі плани: відтепер щороку у Сумському дитячому парку «Казка» можна висаджувати ще по 20 сакур. Закликає долучитися до ініціативи усіх небайдужих сумчан. «Потім можна привести сюди свою дитину і сказати: ось, дивися, це наша сакура».

До речі, саме діти були у найбільшому захваті від висаджування дерев.

Уже за кілька днів, як повідомили міські посадовці, відбудеться ще одне висаджування дерев у Сумах. Йдеться про клени – 64 молоденьких деревець на місці зрубаних старих кленів по вулиці Прокофьєва. Висадять саджанці, вирощені у Сумському Національному аграрному університеті.

Алла АКІМЕНКО, Суми. Фото авторки