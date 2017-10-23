У Тулузі встановлять пам'ятник Анні Київській

У Тулузі навесні наступного року буде встановлено пам'ятник королеві Франції і дочці князя Ярослава Мудрого Анні Київській.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Пам'ятник є точною копією скульптури, встановленої на Львівській площі в Києві в листопаді 2016 року. Репліка скульптури була передана міській владі Тулузи мером столиці Віталієм Кличком.

"Київ з Тулузою пов'язує не тільки більше 40 років побратимства, але й спільна історія двох країн. І ми робимо все, щоб люди про це пам'ятали. Як в Україні, так і у Франції", - заявив Кличко.

Мерія Тулузи планує встановити пам'ятник навесні 2018 року біля одного з храмів в історичній частині міста.