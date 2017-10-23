У ВР зареєстрували законопроект, що посилює відповідальність за неналежне поводження з тваринами

Під номером 7220 у Верховній Раді України зареєстрували законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин)", який посилює відповідальність власників та опікунів тварин за порушення умов їх утримання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу фракції "БПП".

Законопроектом передбачено підвищення відповідальності власників та опікунів тварин за порушення умов їх утримання, жорстоке поводження з ними та безвідповідальне ставлення до вирішення питань, пов’язаних з утриманням тварин",- заявив автор законопроекту народний депутат Андрій Немировський.

За його словами, документ, пропонує підвищення рівня відповідальності за неналежне поводження з твариною власників та тих, хто ними опікується і створення умов для комфортного співмешкання людей та тварин.

Законопроект також передбачає введення обов'язкового чіпування та реєстрації тварин.

За словами нардепа, інформація, яка буде міститися на чипі, дозволить контролювати не тільки поводження з тваринами, але й санітарно-епідемічну ситуацію та допоможе налагодити в країні централізовану систему контролю за вакцинуванням тварин від сказу.