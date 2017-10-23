Україна та Польща підписали угоду про мову навчання нацменшин

Україна і Польща підписали угоду між Міністерствами освіти двох країн щодо мовної статті, згідно з прийнятою в Україні реформою освіти.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі, міністр культури Петро Глинський, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, як тільки що мені стало відомо, було підписано угоду керівниками освітніх відомств за підсумками візиту минулого тижня міністра Залевської в Україну і досягнутих домовленостей", - розповів Глинський.

Раніше глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава не буде політизувати українську реформу освіти.