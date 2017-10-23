Українка Музичук стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів

Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів, що проходив в Монако. Про це повідомляється на сайті змагань.

Українка не програла жодної партії, здобувши сім перемог і чотири рази зігравши внічию. Музичук набрала дев'ять очок в 11 турах. Друге місце зайняла виступає за команду Росії екс-українка Катерина Лагно. Третє - француженка Полін Гішар. У змаганнях було заявлено 78 учасниць.

Таким чином, Музичук додала в свій послужний список ще один титул. В кінці минулого року українка виграла чемпіонат світу зі швидких шахів, а також світову першість з бліцу.