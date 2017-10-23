Українська промисловість подолала кризові наслідки блокади Донбасу, - Кубів

Розширення інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, покращення фінансових можливостей домогосподарств, а також ріст експорту в країни ЄС дозволило прискорити розвиток промисловості, а також подолати наслідки блокади Донбасу, яка мала місце взимку цього року.

Про це завив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, повідомляє Урядовий портал.

Він підкреслив, що зростання зафіксовано у виробництві інвестиційних товарів – на 3,4%, споживчих товарів тривалого використання - на 3,7%, а також товарів проміжного споживання - на 3,4%. При цьому найбільше зросли переробка, хімічна промисловість через збільшення експорту органічних сполук та зростання внутрішнього попиту, а також легка промисловість та металургія.

За словами Кубіва, кризові явища, пов’язані з наслідками блокади Донбасу, фактично подолано.

"У вересні скорочення промвиробництва відбулось лише у двох промислових групах: споживчих товарів короткострокового використання - "мінус" 0,5% через високу базу повернення, та в енергетичному сегменті – "мінус" 8,7% через проблеми з логістикою на Донбасі, - сказав перший віце-прем’єр-міністр. - Ми очікуємо, що до кінця року зростання виробництва забезпечить інвестиційний, експортний та споживчий попит. А серед факторів ризику залишається вірогідність дефіциту коксу для металургії та збільшення затратності виробництва".