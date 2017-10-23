"Укрзалізниця" призначила швидкісний "Інтерсіті" з Києва до Тернополя

Укрзалізниця призначила з 3 листопада курсування нового швидкісного поїзда Інтерсіті № 747/748 Київ-Тернопіль-Київ.

Про це повідомили в прес-службі держкомпанії.

Поїзд курсуватиме щоденно, крім понеділка з Києва та вівторка з Тернополя.

Поїзд №747 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський з 3 листопада о 17:24 і прибуватиме до Тернополя о 23:25. Він буде зупинятися на таких станціях: Козятин-1 (19: 05-19: 06), Калинівка-1 (19: 38-19: 39), Вінниця (19: 57-20: 00), Гнівань (20: 20- 20:21), Деражня (21: 19-21: 20) Хмельницький (21: 50-21: 53), Волочиськ (22: 39-22: 40).

Зі станції Тернопіль поїзд №748 відправлятиметься з 4 листопада в 4:06 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 09:58.

На маршруті проходження поїзд зупинятиметься на таких станціях Волочиськ (04: 51-04: 52), Хмельницький (05: 42-05: 45), Деражня (06: 10-06: 11), Гнівань (07: 08-07: 09), Вінниця (07: 27-07: 30), Калинівка-1 (07: 45-07: 46) та Козятин-1 (08: 16-08: 17).