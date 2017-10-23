В Мінінфраструктури Польщі обговорили будівництво 2 україно-польських транспортних коридорів

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян та Міністр інфраструктури та будівництва Республіки Польща підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо подальшої співпраці в рамках проекту Via Carpatia, повідомляють у прес-службі Мінінфраструктури.

Церемонія підписання відбулась 22 жовтня 2017 року, в м.Перемишль (Польща).

Омелян та Адамчик також провели двосторонню зустріч, під час якої обговорили підготовку до будівництва двох нових транспортних коридорів: Via Carpatia та GO Highway.

Крім того було обговорено покращення залізничного сполучення між Україною і Польщею