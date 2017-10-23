В Україні населення зменшилося майже на 200 тис. осіб

В Україні чисельність наявного населення станом на 1 вересня становила 42 млн 444 тис. 919 осіб, що на 0,5% або 197 тис. 515 осіб менше, ніж на 1 вересня 2016 року без урахування тимчасово окупованої території АРК, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.

При цьому, за інформацією відомства, розрахунки чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. За їхніми даними, на початок вересня в Україні налічувалося 42 млн 275 тис. 282 особи постійного населення.

Водночас, середня чисельність постійного населення у січні-серпні становила 42 млн 345 тис. 94 особи.

Крім того, середня чисельність постійного населення у січні-серпні становила 42 млн 345 тис. 94 особи. Крім того, як поінформували у Держстатистики, кількість померлих почала значно перевищувати кількість живонароджених - на 100 померлих припадає 63 новонароджених. Зокрема, з початку року в країні народилося 243 862 людини, а померло - 386 505 осіб.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, станом на 1 вересня в Україні налічувалося наявного населення 42 млн 642 тис. 434 особи.