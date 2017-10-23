В Ужгороді відзначили річницю угорської революції 1956 року

У понеділок, 23 жовтня, в Ужгороді вшанували події 61-літньої давнини у Будапешті, коли угорські революціонери підняли повстання проти маріонеткового московського режиму. На пов’язані з цією подією урочистості до обласного центру Закарпаття прибув міністр юстиції Угорщини Ласло Трочані, який наніс візит голові Закарпатської обласної держадміністрації Г.Москалю.

Після розмови з чиновниками ОДА та облради міністр Ласло Трочані у супроводі Генерального консула Угорщини в м. Ужгород Йожефа Бугайла відвідав Ужгородський національний університет. В Українсько-угорському навчально-науковому інституті вузу почесного доктора УжНУ вітали ректор університету професор Володимир Смоланка, директор інституту Олександр Шпеник, викладачі і студенти. Відбулася дружня невимушена розмова про подальший розвиток дружніх партнерських стосунків між Україною і Угорщиною в освітній та науковій сферах, розширення транскордонного співробітництва. Доктор права Л.Трочані запросив ректора В.Смоланку відвідати один з провідних університетів Угорщини, розташований у м. Сегед, та налагодити співпрацю між двома відомими у Центральній Європі вишами.

Високі гості вшанували пам'ять угорських революціонерів покладанням вінків до меморіальної дошки, відкритої на честь цієї події у будівлі УжНУ рівно рік тому. Вітаючи угорських гостей ректор В.Смоланка наголосив : «23 жовтня в історичному календарі угорців є особливою датою. Саме цього дня 1956 року угорський народ, і найперше його студентська молодь, повстали проти комуністичної диктатури насадженої і підтримуваної Москвою. Це були складні часи для усієї повоєнної Європи, розділеної на два світи, в одному з яких вибудовувалися основи європейської демократії, а в другому – панувала жорстока диктатура, поширена тогочасною комуністичною імперією і на центральноєвропейські країни. За свідченням сучасного угорського історика і політика Гейзи Єсенскі «Майже кожен десятий угорець перебував у в’язниці або був депортований. І решта населення жила з постійним відчуттям страху». У ці дні ми вклоняємося пам'яті угорських патріотів, які 61 рік тому віддали життя у боротьбі за свободу своєї країни, та вшановуємо пам'ять нинішніх оборонців європейської демократії, які боронять її на східних рубежах України».

Василь Ільницький, Ужгород