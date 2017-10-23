Місто Мараві на Філіппінах остаточне звільнили від ісламістів

У понеділок, 23 жовтня, військові на Філіппінах оголосили про остаточне звільнення міста Мараві, що на півдні країни від ісламістських бойовиків. Крім того, вони констатували завершення бойових дій. Керівник штабу армії генерал Едуардо Ано зазначив, що в будівлях в зоні проведення бойових дій були знайдені тіла 42 ісламістів, повідомляє DW.

"У Мараві більше немає бойовиків, - заявив міністр оборони країни Дельфін Лоренцана, цитує агентство AFP. - Ми оголошуємо про завершення всіх бойових дій у Мараві".

Нагадаємо, бойовики близького до терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) ісламістського угруповання "Абу Саяф" захопили Мараві в травні. Бої за звільнення міста тривали п'ять місяців і в них загинули понад тисячу людей. За офіційними даними, серед загиблих - 919 бойовиків, 165 солдатів та поліцейських, а також близько 50 цивільних.

Військові заявили, що їм вдалося вбити трьох лідерів ісламістів: малайзійця Махмуда Ахмаді та філіппінців Омара Мауте та Існілона Хапілона. Через бойові дії майже 400 тисяч людей змушені були залишити свої помешкання, місто значною мірою зруйноване.

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив про звільнення Мараві ще минулого тижня, однак бойові дії в місті тривали.