За тиждень на блокпостах Донеччини затримали 22 підозрюваних у тероризмі

За останні сім днів на блокпостах у Донецькій області затримали 16 осіб, підозрюваних у причетності до терористичних угрупувань і ще шістьох - у підтримці тісного зв'язку з терористами, повідомляють у прес-службі Нацполіції.

"Затримано 16 осіб, які перевіряються на причетність до терористичних угрупувань, і ще 6 – що підтримують з ними тісний зв’язок", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що у п'яти випадках задокументовано факти зберігання зброї та боєприпасів, у двох з них це були предмети, що відносяться до холодної зброї.

"Встановлено 6 розшукуваних злочинців та 2 особи, що перебувають на обліках поліції, як безвісти зниклі", - додали у поліції.

Крім того, зареєстрували шість фактів вилучення наркотичних речовин, додали у поліції.