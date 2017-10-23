Зараз в Україні найнижчі запаси вугілля на ТЕС за останні 3 роки, - "Укренерго”

На складах українських електростанцій зафіксували найнижчі запаси вугілля за останні три роки. Про це заявив в.о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передає УНН.

Попри ситуацію з вугіллям, Ковальчук обіцяє, що незапланованих відключень не буде.

«На сьогоднішній день запаси вугілля на складах наших електростанцій найнижчі, на цю дату я маю на увазі, за той період поки ми збираємо статистику взагалі», – підкреслив чиновник.

За його словами, з кожним роком спостерігається зниження запасів вугілля відносно попереднього періоду станом на певну дату.

«Мені б дуже хотілося всіх заспокоїти і сказати, що ми готові до зими. Магістральні мережі готові до зими, весь план робіт виконано на 100%. ТЕС здійснили відповідно до графіку ремонтні кампанії тих блоків, які мали здійснитися, «Енергоатом» без врахування якихось невеликих поточних проблем так само здійснює по графіку ремонтну кампанію своїх блоків. Але це не означає, що країна в цілому відчуває себе комфортно», – запевнив Ковальчук.