Завтра у Греції запалять олімпійський вогонь Ігор-2018

У вівторок в грецькій Олімпії запалять олімпійський вогонь зимових Ігор-2018, які відбудуться у корейському Пхьончхані.

Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Міжнародного олімпійського комітету.

Церемонія запалення олімпійського вогню відбудеться у вівторок 24 жовтня в грецькій Олімпії, де були засновані Ігри. За давньою традицією, факел запалять за допомогою сонячних променів, з використанням параболічного дзеркала.

Офіційна церемонія розпочнеться о 12:00 за місцевим часом та триватиме до 14:00. Роль верховної жриці виконає грецька актриса Катерина Леху.