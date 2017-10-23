Завтра у Греції запалять олімпійський вогонь Ігор-2018

23 жовтня, 2017 - 21:42
У вівторок в грецькій Олімпії запалять олімпійський вогонь зимових Ігор-2018, які відбудуться у корейському Пхьончхані.
Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Міжнародного олімпійського комітету.
Церемонія запалення олімпійського вогню відбудеться у вівторок 24 жовтня в грецькій Олімпії, де були засновані Ігри. За давньою традицією, факел запалять за допомогою сонячних променів, з використанням параболічного дзеркала.
Офіційна церемонія розпочнеться о 12:00 за місцевим часом та триватиме до 14:00. Роль верховної жриці виконає грецька актриса Катерина Леху.
Джерело: УНН