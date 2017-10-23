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Джанні Родарі, італійський письменник, журналіст

Завтра у Греції запалять олімпійський вогонь Ігор-2018

23 жовтня, 2017 - 21:42
Фото Reuters

У вівторок в грецькій Олімпії запалять олімпійський вогонь зимових Ігор-2018, які відбудуться у корейському Пхьончхані.

Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Міжнародного олімпійського комітету.

Церемонія запалення олімпійського вогню відбудеться у вівторок 24 жовтня в грецькій Олімпії, де були засновані Ігри. За давньою традицією, факел запалять за допомогою сонячних променів, з використанням параболічного дзеркала.

Офіційна церемонія розпочнеться о 12:00 за місцевим часом та триватиме до 14:00. Роль верховної жриці виконає грецька актриса Катерина Леху.

Джерело: УНН
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