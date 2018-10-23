Арештоване російське судно "Норд" виставили на продаж

Арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд" переданий на реалізацію держпідприємству “СЕТАМ” OpenMarket Міністерства юстиції.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на офіційному сайті.

“У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально “віджато” Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Після проведення відповідних заходів забезпечення збереження цього майна, поки триває виконавче провадження, стало зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА у державному банку і чекатимуть рішення суду”, – цитує прес-служба начальника юридичного управління відомства Андрія Потьомкіна.

Зазначається, що судно було побудоване у 1989 році у місті Азов (Ростовська область РФ), його довжина – 23,6 м, ширина – 6,5 м, потужність головного двигуна – 165 кВт, чиста місткість – 32 тони. Електронні торги відбудуться 7 листопада 2018 року, стартова ціна – 1 626 181 грн.

“Очікуємо на жваві торги і сподіваємося, що одразу судно буде продано новому власнику, який зможе розпочати його експлуатацію. Усі бажаючі можуть протягом 15 днів подавати заявки на даний лот, сплатити гарантійний внесок і брати участь у торгах. У нас вже є непоганий досвід реалізації морських суден. Тільки за минулий рік продали 7. Це були і рибацькі човни, хімовози і навіть два російських танкери”, – сказав гендиректор ДП “СЕТАМ” OpenMarket Віктор Вишньов.

Передача сейнера на реалізацію відбулася за участі представників секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

“Усе особисте майно членів екіпажу описано і буде передано їм. Зокрема ми могли побачити ноутбук, одяг, документи на інші особисті речі. Усе це залишилось у тому ж вигляді, як було, коли ( сейнер - ред.) покинули моряки”, – зазначив представник уповноваженого ВР з прав людини у Південних регіонах Олександр Остапенко.

Як повідомлялося, прокуратура АР Крим на виконання рішення суду передала АРМА арештоване кримське судно "Норд".

4 жовтня прокуратура АРК направила до Апеляційного суду Києва обвинувальний акт відносно громадянина України - капітана судна «Норд» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави) для визначення підсудності та подальшого розгляду по суті.

За даними відомства, капітан судна «Норд» забезпечив незаконний виїзд з тимчасово окупованої території України поза межами дозволених Порядком контрольних пунктів перетину адміністративного кордону з півостровом Крим членам екіпажу зазначеного судна, з метою промислового вилову риби.

Держприкордонслужба України 25 березня затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна "Норд" із закритого Україною порту анексованої Керчі. 30 березня український суд арештував "Норд".