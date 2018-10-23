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Білий дім розглядає питання нових антиросійських санкцій, - радник Трампа

23 жовтня, 2018 - 22:35
Фото Reuters

Вашингтон ще не прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Reuters.

За його словами, Білий дім розглядає питання про необхідність введення санкцій через отруєння в Великій Британії колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Нагадаємо, 5 березня у Солсбері російському екс-розвіднику Сергію Скрипалю та його дочці стало погано в торговельному центрі, після чого його госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною.

У Британії назвали імена росіян, підозрюваних в отруєнні Скрипаля. Тереза Мей заявила, що вони є офіцерами російської військової розвідки.

Журналісти з'ясували, що "Руслан Боширов", якого підозрюють у отруєнні Скрипалів, - це псевдонім полковника Головного розвідувального управління російського Міноборони Анатолія Чепіги.

Дослідницька група Bellingcat повідомила, що полковник ГРУ РФ Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) брав участь у операції з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.

Також розслідувачі повідомили, що справжнє ім'я і прізвище Петрова - Олександр Мішкін, і він - співробітник Головного управління Генштабу (колишнє ГРУ).

Джерело: Еспресо

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