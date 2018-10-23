BMW відкликає понад півтора мільйона своїх машин

Мюнхенський автоконцерн BMW відкликає понад півтора мільйона своїх автомобілів через можливі проблеми із системою охолодження. Про це повідомляє t-online.

«Автовиробник BMW відкликає машини, виготовлені у період із 2010 по 2017 роки. Причина – загроза загорання через витік охолоджуючої рідини», - йдеться у повідомленні.

По всьому світу через проблеми з кондиціонуванням повітря компанія відкликає 1,6 млн дизельних автомобілів.

У серпні виробник вже оголошував про відкликання з тієї ж причини сотень тисяч автомобілів в Європі та Азії.