Делегація на чолі з послом США в Україні побувала в районі проведення ООС

Командувач об'єднаних сил (ОС) генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з американською делегацією на чолі з послом США в Україні Марі Йованович у рамках їхнього візиту до району проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-служба Штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Сполучені Штати Америки є надійним союзником і послідовним партнером України в протистоянні російській агресії", - сказав С.Наєв на зустрічі, повідомляється на сторінці ООС у Facebook у вівторок.

Він озвучив низку цифр: так, від початку операції зафіксовано 58 обстрілів населених пунктів і один обстріл ділянки місцевості, внаслідок чого загинули п’ятеро цивільних осіб і десятеро дістали поранень.

За словами С.Наєва, протягом останнього місяця зросла кількість мирних громадян, загиблих або травмованих унаслідок спрацювання вибухових пристроїв на не підконтрольній України території, - в результаті підриву на ворожих мінах загинули п'ятеро цивільних осіб, троє з них - діти, ще один хлопчик важко поранений.

Командувач ОС також поінформував американську делегацію, що від початку операції було знищено (збито) п'ять російських БПЛА типу "Орлан-10".