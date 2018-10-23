Дві невидані розповіді Гемінґвея про Другу світову війну опублікують у 2019 році

Улітку 2019 року буде опубліковано дві невидані розповіді культового американський письменника та журналіста, лауреата Нобелівської премії із літератури Ернеста Гемінґвея.

Як розповів Associated Press розпорядник літературної спадщини письменника Майкл Катакіс, розповіді The Monument (“Монумент”) і Indian Country and the White Army (“Країна індіанців і армія білих”) були написані в 1950-х роках, передає агентство УНН

Розповіді увійдуть у перевидану книгу For Whom the Bell Tolls (“По кому подзвін”). Також видання доповниться опублікованими в серпні розповіддю A Room on the Garden Side (“Кімната з видом на сад”).

Як зазначає агентство, в 1956 році Ернест Гемінґвей написав п’ять оповідань, які були присвячені його участі у Другій світовій війні. Він вважав їх “досить шокуючими” і попросив свого видавця Чарльза Скрібнера опублікувати ці тексти після своєї смерті. Один із них Black Ass at the Crossroads (“Чорний віслюк на перехресті”) був опублікований кілька років тому.