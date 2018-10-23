Глава прикордонників Білорусі визнав, що контрабанда зброї з України відсутня

У Білорусі відбулась робоча зустріч головних прикордонних уповноважених України та Республіки Білорусь Петра Цигикала і Анатолія Лаппо, на якій сторони заявили про відсутність каналів контрабанди зброї на спільному кордоні. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

«Очільники прикордонних відомств дійшли згоди щодо відсутності виявлених організованих каналів контрабанди зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин на ділянці кордону, що спільно охороняється. Але враховуючи існуючі потенційні загрози, сторони домовились продовжити координацію дій щодо запобігання зазначеної контрабанди», - йдеться у повідомленні.

На зустрічі представники делегацій обговорили загальну обстановку на українсько-білоруському кордоні. Іноземні колеги звернули увагу на позитивну динаміку зниження активності транскордонної злочинності на спільному кордоні, що пов'язана, в тому числі, й з незаконною транзитною міграцією.

«Ми вдячні вам за підготовку та участь в проведенні Спеціальної спільної прикордонної операції «Рубіж-2018». За її підсумками ми затримали майже 200 порушників державного кордону та прикордонного режиму. Крім того, у 26 випадках припинено контрабандну діяльність на суму понад 1,5 мільйона гривень», - зазначив Цигикал.

Окремо керівники прикордонних відомств акцентували увагу на реалізації двосторонніх домовленостей та вдосконаленні існуючої нормативно-правової бази співробітництва. Зокрема, вони обговорили погоджений експертами проект Алгоритму проведення спільного розслідування.

«Сьогодні ми підписуємо Алгоритм проведення спільних розслідувань прикордонних інцидентів на кордоні. Цей документ визначає єдиний порядок, форми та методи дій органів охорони кордону при виявленні ознак порушення держрубежу. Впевнений, що впровадження Алгоритму на практиці і його неухильне дотримання забезпечить прозорість взаємодії та довіру на кордоні» - сказав Цигикал.

Також керівники делегацій обговорили питання залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на облаштування українсько-білоруського кордону.

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко розпорядився збільшити чисельність прикордонників на кордоні з Україною через нібито нелегальні поставки зброї до Білорусі.