Кіберкомандування США почало першу операцію з протидії втручанню РФ у вибори

Кібернетичне командування США почало першу операцію з метою запобігання поширенню дезінформації та втручання Росії у вибори.

Про це повідомляє The New York Times.

«Кіберкомандування Сполучених Штатів націлене на окремих російських оперативників, щоб спробувати утримати їх від поширення дезінформації з метою втручання у вибори», - йдеться у повідомленні.

Кібернетичні операції, що проводяться останніми днями, є першою відомою зарубіжною кампанією США для захисту американських виборів, у тому числі проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться у листопаді.

Згідно з джерелами видання, оперативникам російських спецслужб було розіслано якісь повідомлення. Яким саме чином це було зроблено – електронною поштою, через чати чи за допомогою інших каналів зв'язку, не уточнюється.

Кіберкомандування США теж направило своїх фахівців у країни Європи, щоб зміцнити оборону союзників і партнерів країни у «протидії спробам Росії проникнути в урядові мережі цих країн».

Як повідомлялося раніше, Комітет з розвідки Сенату США підтвердив висновки розвідки про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.