Країни G7 закликали Саудівську Аравію провести розслідування загибелі журналіста Хашоггі

Країни Великої сімки закликали Саудівську Аравію провести ретельне розслідування загибелі журналіста Джамаля Хашоггі. Про це йдеться у спільному зверненні країн G7, поширеному МЗС Канади.

"Ми ще раз висловлюємо своє очікування стосовно проведення Саудівською Аравією повноцінного, правдоподібного, прозорого та належного розслідування у співпраці із владою Туреччини, а також детального і повного документування обставин загибелі пана Хашоггі. Відповідальні за вбивство мають за це відповісти. Саудівська Аравія мусить вжити заходів, що убезпечать від повторення подібного у майбутньому", - йдеться у зверненні.

При цьому члени G7 схвалили офіційне визнання Ер-Ріядом факту загибелі журналіста усередині дипломатичної установи країни. "Підтвердження смерті Джамаля Хашоггі - це перший крок на шлях до повної прозорості та відповідальності. Однак, запропоноване пояснення залишає без відповіді багато запитань", - зазначається у документі.

У G7 додали, що "обставини смерті пана Хашоггі нагадують про потребу захисту журналістів і свободи слова по всьому світу".

Як повідомлялося, Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Турецьке слідство заявило, що журналіст був убитий, а його тіло розчленовано і вивезено.

Пізніше, за даними ЗМІ, керівники Саудівської Аравії визнали, що журналіст і критик уряду Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві. Саудівський прокурор заявив, що журналіста було вбито під час конфлікту з людьми, яких він зустрів у консульстві. Зокрема, за його словами, між цими людьми і Хашоггі сталася сварка і почалася бійка, під час якої його убили.