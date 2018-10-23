МОН оприлюднило проект стратегії інноваційного розвитку України

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Стратегії інноваційного розвитку України.

Відповідний документ оприлюднила прес-служба МОН на офіційному сайті.

"Схвалення проекту акта дозволить визначити напрямки, механізми і можливі варіанти вирішення проблем, які існують у національній інноваційній системі України, та стане основою для розробки плану заходів з реалізації Стратегії. Це призведе до створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності та комерціалізації технологій; розбудови національної інноваційної системи; надання державної підтримки інноваційній інфраструктурі, зменшення ризикованості інноваційної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві стверджують, що результатом реалізації Стратегії має стати, зокрема збільшення надходжень від продажу та використання об'єктів інтелектуальної власності, наукоємної продукції (результатів досліджень та розробок, програмного забезпечення, ноу-хау, інших інтелектуальних послуг); збільшення обсягів позабюджетного фінансування НДДКР (Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи - ред.) за рахунок коштів вітчизняних та іноземних інвесторів; зростання частки інвестицій у нематеріальні активи від усього обсягу капітальних інвестицій; збільшення наукоємності ВВП; зростання кількості щорічно зареєстрованих патентів (насамперед - закордонних) на винаходи та корисні моделі.

Документ підготовлено на виконання пункту 83 Плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік. Зауваження та пропозиції до проекту Стратегії приймаються до 5 листопада 2018 року.