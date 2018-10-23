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Netflix спростував звинувачення у навмисному обмані темношкірих глядачів

23 жовтня, 2018 - 16:16
Фото Reuters

Стримінговий гігант Netflix, який днями розкритикували за расизм, звинувативши його в навмисному обмані темношкірих глядачів, спростовує подібні закиди.

Зокрема, головний редактор журналу для темношкірих жінок MelanMag Джой Джозес стверджувала, що у своїх рекомендаціях для темношкірих користувачів Netflix спеціально підбирає постери до фільмів, на яких зображені темношкірі персонажі, навіть якщо вони грають другорядні ролі.

Як пише ТHR з посиланням на заяву компанії, у Netflix алгоритм пропозицій користувачам ґрунтується виключно на історії переглядів, а не на кольорі шкіри.

"Ми не запитуємо при реєстрації расову приналежність, стать або національність користувача. Тому ми ніяк не можемо опиратися на цю інформацію. Єдині дані, якими ми оперуємо, - це історія переглядів користувача. Щодо ескізів, то вони відрізняються один від одного і регулярно змінюються. Це робиться для того, щоб зображення, які ми показуємо людям, були корисні при визначенні того, які шоу дивитися", - заявили в сервісі.

Як приклад, що підтверджує свою позицію, Netflix продемонстрував два різні постери до фільму "Розумник Вілл Хантінг". За словами компанії, для любителів комедії буде показано постер з Робіном Вільямсом, а для любителів мелодрам - з Меттом Деймоном і Мінні Драйвер.

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