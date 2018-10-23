Південна Корея ратифікувала Пхеньянську декларацію

Кабінет міністрів Південної Кореї у вівторок, 23 жовтня, ратифікував пхеньянських декларацію.

У вересні на третьому міжкорейському саміті її підписали президент Республіки Корея Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє південнокорейське агентство "Рёнхап", передає Радіо Свобода.

Виступаючи на засідання уряду, Мун Чже Ін заявив, що декларація допоможе прискорити ядерне роззброєння Корейського півострова і знизить військову напруженість.

Нагадаємо, 27 квітня на історичному саміті Пхеньян і Сеул підписали Пханмунчжонську декларацію, що складається з трьох пунктів.

Відповідно до цієї декларації, Південна і Північна Кореї домовилися про припинення військових дій і денукліаризацію Корейського півострова. У ній також зафіксована домовленість про припинення будь-яких ворожих дій у відношенні один до одного і продовження активного діалогу на вищому рівні.