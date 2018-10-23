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Василь Липківський, церковний реформатор, перший митрополит Української автокефальної православної церкви

РФ буде намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами, - Клімкін

23 жовтня, 2018 - 20:22
Фото з архіву "Дня"

Перед президентськими і парламентськими виборами-2019 в Україні Росія буде використовувати весь доступний їй спектр важелів впливу і тиску, щоб дестабілізувати країну. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ході спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві.

"Перед виборами, перед президентськими і парламентськими виборами наступного року, Росія буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну", - заявив Клімкін.

Також голова МЗС України додав, що нині Росія цілеспрямовано намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі.

Як повідомлялося, Путін підписав указ про застосування санкцій проти України у відповідь на введення нею обмежувальних заходів проти громадян і юридичних осіб РФ.

За словами прем'єра РФ Дмитра Медведєва, санкції Росії проти України торкнуться сотень людей.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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