Румунія інвестує € 360 млн у розширення військової авіабази

Уряд Румунії схвалив інвестиції в розмірі 1 млрд 672 млн румунських леїв (359 млн євро) для розширення та розвитку військової авіабази Campia Turzii.

Про це повідомляє Romania-Insider із посиланням на Profit.ro.

Розширення авіабази необхідне, оскільки її розміри недостатні. Румунія готується придбати в Португалії ще п'ять багатоцільових винищувачів F-16 на додачу до 12, які вже експлуатуються румунськими військово-повітряними силами та які розміщуються на авіабазі Campia Turzii.

Інвестиції будуть здійснюватися поетапно впродовж п'ятирічного періоду. Для розширення бази потрібно експропріювати 370 гектарів землі у селян сусідньої комуни Луна, що в повіті Клуж.

Румунія закупить п'ять португальських винищувачів F-16 до кінця року. Раніше країна придбала у Португалії 12 винищувачів F-16 на загальну суму 628 млн євро. Умови контракту передбачали модернізацію та підготовку пілотів.

Військово-повітряні сили США також планують інвестувати близько 40 млн доларів у авіабазу Campia Turzii, повідомляє Defensenews.com. США вже інвестували 6 млн доларів в цю авіабазу. За ці кошти збудували ангар для розміщення безпілотних літаків, таких як MQ-9 Reaper.