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Сенцов став лауреатом премії МЗС Польщі "Pro Dignitate Humana"

23 жовтня, 2018 - 17:15
Фото Reuters

Утримуваний в РФ український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії міністра закордонних справ Польщі "Pro Dignitate Humana", повідомляється в мікроблозі МЗС Польщі в соцмережі Twitter у вівторок.

"У кулуарах візиту глави МЗС України глава МЗС Польщі Яцек Чапутович оголосив, що цьогоріч нагороду" ProDignitateHumana "отримає Олег Сенцов. Режисер в російській в'язниці нагадав про долю політичних в'язнів в Росії та окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, посольство України в Польщі повідомляє, що Я.Чапутович заявив про наміри Польщі надалі підтримувати Україну в протидії російській агресії. "Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду "Pro Dignitate Humana", - сказав глава польського зовнішньополітичного відомства.

У свою чергу, глава МЗС України Павло Клімкін подякував Польщі за високу нагороду для українського режисера і висловив переконання, що разом з Я.Чапутовичем незабаром зможе переглянути у Варшаві новий фільм О.Сенцова і поспілкуватися з ним особисто на прем'єрі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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