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Швецький студент створив пластик з картопляного крохмалю

23 жовтня, 2018 - 18:36
Фото: huffingtonpost.co.uk

Студент Лундського університету Понтус Тернквіст створив пластик з картопляного крохмалю. Про це пише The Huffington Post.

Тернквіст створив виделку та ніж лише з картопляного крохмалю і води. За словами винахідника, такий пластик завдяки своєму складу розкладається за два місяці. Студент вважає, що з нового матеріалу можна створювати більше посуду і столових приладів. Свій винахід він презентував  на конкурсі The James Dyson Award.

Його конкуренти з Китаю показали робота, який очищає озера від забруднень в сім разів швидше за людину.

Переможець отримає 30 тис євро на подальший розвиток проекту.

Джерело: Еспресо

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