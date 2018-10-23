Швецький студент створив пластик з картопляного крохмалю

Студент Лундського університету Понтус Тернквіст створив пластик з картопляного крохмалю. Про це пише The Huffington Post.

Тернквіст створив виделку та ніж лише з картопляного крохмалю і води. За словами винахідника, такий пластик завдяки своєму складу розкладається за два місяці. Студент вважає, що з нового матеріалу можна створювати більше посуду і столових приладів. Свій винахід він презентував на конкурсі The James Dyson Award.

Його конкуренти з Китаю показали робота, який очищає озера від забруднень в сім разів швидше за людину.

Переможець отримає 30 тис євро на подальший розвиток проекту.