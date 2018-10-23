Суд у справі пожежі у таборі "Вікторія" перенесли через відсутність свідків

Засідання Київського райсуду Одеси у справі екс-директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна та його екс-заступника Тетяни Ланіної сьогодні, 23 жовтня, зірвали свідки з боку сторони обвинувачення, які не з'явилися для дачі показів.

З урахуванням того, що група свідків, працівників Одеської міськради, не з'явились до суду, головуючий суддя Віктор Чаплицький вислухав позиції сторін процесу і виніс ухвалу перенести слухання кримінальної справи, повідомляє Укрінформ.

"Наступне засідання суду відбудеться 6 листопада", - озвучив ухвалу Чаплицький.

Варто зазначити, що для дачі показів у кримінальній справі було запрошено директора департаменту освіти і науки міськради Олену Буйневич та низку держслужбовців, але до суду ніхто з них не з'явився, за словами прокурора Оксaни Моско, через невідкладні службові справи.

"На наступному засіданні свідки сторони обвинувачення обов'язково дадуть свідчення у справі", - запевнила Моско.

Про залучення до розгляду справи заявив новий адвокат підсудного Дмитро Гулькевич - відтепер інтереси Саркісяна захищатимуть четверо захисників.

У свою чергу адвокат батька одного з загиблих дітей Оксaнa Мурaвськa уточнила, що віднині буде відстоювати в суді також інтереси всіх решти потерпілих родин.

Як повідомлялося, 24 липня Київський райсуд виніс ухвалу про об'єднання кримінальних проваджень стосовно екс-директора табору «Вікторія» Саркісяна та його заступниці Ланіної, яким інкримінують злочинну недбалість, що призвела до пожежі й загибелі трьох дітей, та махінації з зарплатами співробітників.

Підозру в справі про пожежу у дитячому таборі «Вікторія» прокуратура пред'явила директору закладу Сaркісяну, його заступнику Ланіній, виховательці табору Нaтaлі Янчик, екс-керівнику Київського рaйвідділу ДСНС Вaлерію Дяченку та інспектору відділу Леоніду Бондaрю, який проводив перевірки стану закладу, а також екс-віце-меру Одеси Зінaїді Цвірінько, директору будівництва корпусів табору Стaніслaву Чернишову та іншим підрядникам.

Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання облпрокуратури щодо продовження тримання під вартою екс-директора оздоровчо-спортивного табору "Вікторія", доки триває судове розслідування у кримінальних провадженнях за статтями 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), 366 (службове підроблення) та 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.