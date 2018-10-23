Суд ЄС планує ухвалити рішення про екстрадицію Фірташа до США

Суд ЄС (Court of Justice) в Люксембурзі 24 жовтня планує ухвалити рішення за запитом від 4 травня 2017 року, якого очікує Верховний суд Австрії (Oberster Gerichtshof Österreichs) для винесення вердикту щодо апеляції українського бізнесмена Дмитра Фірташа про його екстрадицію до США.

Як зазначено в інформації на сайті суду, слухання про застосовність Хартії ЄС із прав людини до апеляції проти екстрадиції Д.Фірташа за запитом відбулися 20 березня цього року, а висновок (date of the opinion) представлено 5 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Адвокат Д.Фірташа, екс-прокурор США Ден Вебб (Dan Webb) 9 жовтня поінформував суддю суду Північного округу штату Іллінойс Ребекку Паллмаєр (Rebecca Pallmeyer) про думку австрійських юристів українського бізнесмена, що після отримання вердикту Суду ЄС Верховний суд Австрії може швидко вирішити справу їхнього клієнта. Згідно з листом Д.Вебба, оприлюдненим у матеріалах американського розгляду, хоча неможливо передбачити рішення суду, Д.Фірташ може зіткнутися з екстрадицією в короткі терміни після рішення Суду ЄС (суть запиту - про застосовність Хартії ЄС з прав людини до екстраординарних процедур апеляції у Верховному суді Австрії, пояснює адвокат).

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена обвинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США. Д.Фірташ усі обвинувачення заперечував і назвав їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Д.Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не покидати Австрії. 30 квітня 2015 року цей самий суд відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію Д.Фірташа до цієї країни, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту про видачу українця з боку США. У вересні 2015 року прокуратура Відня (Австрія) подала апеляцію на це рішення, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня задовольнив її.

Остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії, який чекав на завершення розгляду ще одного запиту на екстрадицію Д.Фірташа - від Іспанії, за яким він був затриманий прокуратурою Відня одразу після засідання апеляційного суду 21 лютого 2017 року. Земельний суд 23 лютого до розгляду запиту по суті відпустив бізнесмена під зобов'язання регулярно з’являтися до суду і не покидати територію Австрії, а також з огляду на заставу в EUR125 млн у справі про екстрадицію до США. Після звільнення зі слідчого ізолятора Д.Фірташ знову заявив, що не винен, а запити США та Іспанії назвав частиною кампанії з його політичного переслідування. Наприкінці 2017 року віденські суди відхилили запит правоохоронців Іспанії на екстрадицію Д.Фірташа.

Потім, за словами захисника українського бізнесмена, Верховний суд Австрії визнав не позбавленою підстав апеляцію українського бізнесмена з проханням переглянути як помилковий вердикт апеляційного суду про його екстрадицію до США всупереч рішенню суду першої інстанції.

"Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана Фірташа до розгляду його звернення", - йшлося в повідомленні від 26 грудня 2017 року адвоката українського бізнесмена, співзасновника Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) Ленні Дж.Девіса (Lanny J. Davis), який був адвокатом Білого дому при Біллі Клінтоні. За його словами, Верховний суд Австрії також призупинив власний розгляд справи доти, доки Суд ЄС не ухвалить свого рішення.

Паралельно Д.Вебб 9 травня 2017 року направив клопотання судді Р.Паллмайер про закриття справи, порушеної Міністерством юстиції США стосовно Д.Фірташа, стверджуючи, що в обвинувальному висновку відсутній будь-який здійснений ним незаконний акт, який мав місце в США або стосувався США. Д.Вебб також зазначав, що Д.Фірташ ніколи не звертався по американську візу і не в'їжджав до США, а єдиний зв'язок із Чикаго - це зареєстрований у місті мобільний телефон, що фігурує у справі. На думку адвоката, прив'язка Boeing до можливого "титанового проекту" Д.Фірташа в Індії, на якій американські прокурори будують свої обвинувачення, також є некоректною.

До команди адвокатів Д.Фірташа в США, окрім Д.Вебба, входять Л.Девіс і колишній міністр національної безпеки Майкл Чертофф (Michael Chertoff).