Суд знову переніс розгляд продовження арешту Савченко

Шевченківський суд міста Києва переніс розгляд продовження арешту народного депутата Надії Савченко на 25 жовтня через відсутність представників сторони захисту. Про це повідомила Савченко у Facebook.

"Сьогодні Шевченківський районний суд переніс розгляд продовження міри запобіжного заходу для Надії Савченко (тримання під вартою) на 25 жовтня на 9.30. Прокурори вимагають чергових два місяці в СІЗО", - написала вона.

Савченко додала, що її апеляцію на рішення суду щодо попереднього рішення стосовно двох місяців тримання під вартою розглянуть 24 жовтня о 15:30 в Апеляційному суді.

Як повідомила заступник голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко, перенести засідання на 25 жовтня просила сторона захисту у зв'язку з розглядом апеляції 24 жовтня.

Нагадаємо, до суду 19 жовтня надійшло клопотання прокуратури щодо продовження строку тримання під вартою Савченко на 60 днів.

22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.