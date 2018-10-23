Супрун зруйнувала міфи про дельфінотерапію

У дельфінаріях поширені послуги дельфінотерапії, так звані лікувальні сеанси. Однак в.о. міністра МОЗ Уляна Супрун розповіла, що такі процедури не є корисними. Про це вона написала у Facebook.

Міф 1: Дельфінотерапія має унікальну користь

Правда: Користь дельфінотерапії не має жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти з грою із собакою, чи котом.

Проект Delfintherapie - Eine Faktensammlung дослідив позитивні і негативні сторони методики.

"Терапія за участю тварин - це лише підтримка основного курсу терапії, але ні в якому разі не методика лікування", - кажуть вчені.

Успіх залежить не від біологічного виду тварини, а від його характеру і комунікабельності. Тривалі дослідження показали, що методики, в які входить спілкування з собаками, вівцями і навіть комахами мають фактично ідентичний ефект. Але і їх не можна вважати методом лікування.

Міф 2: Дельфіни лікують ультразвуком

Правда: Гіпотеза в основі терапії полягає в тому, що ультразвук, який видає дельфін в процесі ехолокації, впливає на баланс нейротрансмітерів в мозку людини.

Дослідники записали 83 сеансів дельфінотерапії в центрі Dolphins Plus у Флориді. Вони встановили, що ультразвуки, що випускаються дельфінами, не досягали навіть мінімального порогу прийнятих для ультразвукової терапії медичних норм.

Міф 3: Дельфінотерапія точно не зашкодить

Правда: 20 хвилин із дельфіном коштують до 3000 гривень. Сеансів потрібно десять, і бажано - двічі на рік. Тобто десятки тисяч за рік від однієї родини йде у кишеню власників дельфінарію.

Часто такими послугами користуються батьки дітей, які мають тяжкі хвороби, часом невиліковні хвороби.

У людей із дельфінами є спільні інфекційні хвороби: кандидоз, сальмонела та інші, є також ризик заразитися. Особливо тим, хто має проблеми зі здоров'ям.

Міф 4: Дельфінам подобається купатися з людьми

Правда: В природному середовищі дельфіни пропливають до 160 км на день, тож навіть найбільший дельфінарій для тварин є жахливо тісною консервною банкою.

Дельфіни і інші морські тварини мешкають в солоній морській воді. У неволі ж вони знаходяться в звичайній водопровідній воді, розведеній морською сіллю та іншими хімікатами. Від такої води дельфіни хворіють і сліпнуть.

ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води.