Світоліна обіграла Плишкову на Підсумковому турнірі WTA

Українка Еліна Світоліна зіграла другий матч на Підсумковому турнірі WTA, який зараз проходить в Сінгапурі.

Еліна Світоліна (Україна) - Кароліна Плишкова (Чехія), 6:3, 2:6, 6:3

Після впевненої перемоги в першому матчі над Квітовою "під роздачу" Світоліної потрапила Кароліна Плишкова з Чехії. У першому сеті чешці було складно протистояти українці. Але зате Плишкова зуміла впевнено взяти другий сет. У третьому сеті ініціатива знову перейшла до Світоліної, яка з нервами, але перемогою закінчила другий матч на Підсумковому турнірі.

Після двох турів Світоліна очолила свою групу. Вихід в півфінал Підсумкового турніру українка буде забезпечувати в матчі з данкою Каролін Возняцкі. Поєдинок відбудеться 25 жовтня. Суперниці грали між собою 4 рази - 3 перемоги у Світоліної і одна у Возняцкі.