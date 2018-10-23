У Британії відмовилися використовувати термін fake news

Британський уряд відмовився від використання терміна fake news ( "помилкові новини"). Його вирішили замінити словом "дезінформація".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше відмовитися від терміна "фейковий новини" рекомендував британський парламент, тому що, на його думку, у вирази немає точного визначення. Під "фейковий новинами" може матися на увазі як неточність або помилка в тексті, так і "втручання іноземної держави в демократичні процеси".

В уряді Великобританії погодилися з цією думкою і запропонували замінити "помилкові новини" на "дезінформацію" в значенні "навмисне створення і поширення неправдивої або маніпульованість інформації з метою обдурити або ввести в оману аудиторію, а також для отримання політичної, фінансової або особистої вигоди".

У 2017 році вираз fake news стало словосполученням року за версією одного з провідних словників англійської мови - Collins English Dictionary. Сам словник пояснює вираз fake news як "неправдиву, нерідко сенсаційну інформацію, яку поширюють під виглядом новини".