Незалежність церковна криє в собі думку про незалежність державну.
Василь Липківський, церковний реформатор, перший митрополит Української автокефальної православної церкви

У цьому році кількість авіаперевезень зросла на 15,5%, - Гройсман

23 жовтня, 2018 - 16:55
Фото: МАУ

Українці стали користуватися літаками частіше - за 9 місяців поточного року порівняно із січнем-вереснем 2017 року зростання склало 15,5%. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченої ситуації в авіагалузі, повідомляється на сайті Кабміну.

За словами Гройсмана, третина авіаперевезень – це транзитні пасажири, які обирають Київ місцем пересадки. І це добрий знак для реалізації "хабової" стратегії.

До кінця року абсолютний показник пасажиропотоку очікується на рівні близько 20 млн пасажирів.

"Це серйозний крок вперед, і ми стали серйозним гравцем на ринку авіаперевезень, і нам потрібно підсилювати це, відкривати для українців світ і робити його доступним. Це завдання, яке я поставив", - сказав Гройсман.

За словами Гройсмана, у цьому контексті важливо посилити роль столичного аеропорту "Бориспіль" як регіонального хаба та опрацювати спільно з міжнародними партнерами можливості розвитку регіональних аеропортів.

"Одночасно важливий і розвиток регіональних аеропортів. Одеса, Львів, Харків, Херсон – там так само зростає пасажиропотік. Нам треба робити глобальну програму їх розвитку. Буду пропонувати конкретні проекти розбудови летовищ міжнародним партнерам. Держава, міжнародні установи і муніципалітети – разом можемо зробити програми розвитку і дати там нову якість обслуговування. Українці це відчують", - сказав Гройсман.

Джерело: День

Більше новин

"Укрзалізниця" презентувала нові швидкісні електрички до Борисполя
Лоукостер "Ernest" запустить новий рейс з Києва до Італії
У Китаї відкривають найдовший у світі морський
На Тайвані зійшов з рейок пасажирський потяг, 17 загиблих і 126 постраждалих
На Київщині автобус зіткнувся з вантажівкою: Загинула акторка "Дизель шоу"
Італійський лоукостер Ernest Airlines відкрив рейс "Київ - Рим"

Новини партнерів

Loading...