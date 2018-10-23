У цьому році кількість авіаперевезень зросла на 15,5%, - Гройсман

Українці стали користуватися літаками частіше - за 9 місяців поточного року порівняно із січнем-вереснем 2017 року зростання склало 15,5%. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченої ситуації в авіагалузі, повідомляється на сайті Кабміну.

За словами Гройсмана, третина авіаперевезень – це транзитні пасажири, які обирають Київ місцем пересадки. І це добрий знак для реалізації "хабової" стратегії.

До кінця року абсолютний показник пасажиропотоку очікується на рівні близько 20 млн пасажирів.

"Це серйозний крок вперед, і ми стали серйозним гравцем на ринку авіаперевезень, і нам потрібно підсилювати це, відкривати для українців світ і робити його доступним. Це завдання, яке я поставив", - сказав Гройсман.

За словами Гройсмана, у цьому контексті важливо посилити роль столичного аеропорту "Бориспіль" як регіонального хаба та опрацювати спільно з міжнародними партнерами можливості розвитку регіональних аеропортів.

"Одночасно важливий і розвиток регіональних аеропортів. Одеса, Львів, Харків, Херсон – там так само зростає пасажиропотік. Нам треба робити глобальну програму їх розвитку. Буду пропонувати конкретні проекти розбудови летовищ міжнародним партнерам. Держава, міжнародні установи і муніципалітети – разом можемо зробити програми розвитку і дати там нову якість обслуговування. Українці це відчують", - сказав Гройсман.