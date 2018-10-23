У Камеруні чинний президент усьоме здобув перемогу на виборах

Згідно з інформацією Конституційної ради країни, президент Камеруну Поль Бія виграв вибори з результатом у 71,3% голосів і переобрався на сьомий термін.

Про це повідомляє Al Jazeera.

«За даними Конституційної ради, 85-річний Поль Бія отримав понад 71 відсоток голосів на виборах 7 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Бія виграв з результатом 71,3 % голосів, значно випередивши кандидата від опозиції Мориса Камто, який отримав 14,2%.

Конституційна рада, призначена Бією, відкинула всі 18 судових позовів щодо виборів. Крім того, після голосування уряд заборонив всі опозиційні мітинги.

Політична напруга була високою протягом двох тижнів з моменту голосування, оскільки опозиція заявила про перемогу на основі власних підрахунків.