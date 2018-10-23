У Канаді подовжили на добу місцеві вибори через проблеми з інтернетом

Близько десятка населених пунктів у канадській провінції Онтаріо були вимушені подовжити на добу місцеві вибори через проблеми із інтернетом.

Про це повідомляє Укрінформ.

Щонайменше 5 населених пунктів поблизу Оттави із сукупним населенням близько 50 тис осіб оголосили надзвичайний стан та подовжили голосування. На такий крок пішли і ряд містечок з інших регіонів провінції.

У компанії "Dominion Voting", яка забезпечує в цьому регіоні технічну сторону телефонного та інтернет голосування, заявили, що помітили проблеми із доступом до інтернету, які завадили нормальній роботі послуги, усього за дві години до закриття виборчих дільниць.

При цьому у компанії запевнили, що цілісність виборчої системи та безпека голосування не були порушені. "Хочемо запевнити виборців у Онтаріо, що ми працюватимемо над тим, аби ця проблема не повторилася у майбутньому. Важливо відзначити, що цілісності системи ніколи нічого не загрожувало й вона залишається надійною", - йдеться у заяві компанії.