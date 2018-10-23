У луцькій гімназії провели День яблука

Луцька гімназія № 21 імені академіка Михайла Кравчука вже не вперше традиційні свята проводить у креативній формі. Так, на перший дзвоник тут – квести з казковими героями, на останній дзвоник – науковий пікнік. Ось і традиційне свято осені вирішили назвати Днем яблука. Адже яблука цього року вродили надзвичайно щедро, це звичний волинянам фрукт, але що насправді ми знаємо про нього?

Ось і шукали відповіді на це питання під час уроків і поза уроками. У педагогіці це називається тематичним кейс-уроком, а найголовніше – щоб було надзвичайно цікаво дітям.

Заступник директора гімназії Оксана Мартинюк розказує, що, наприклад, вона на уроці економіки повела з учнями мову про компанію Apple. У перекладі ж це «яблуко». Вивчаючи тему «Економічні системи», вели розмову, чи можуть такі компанії з’явитися в Україні та що для цього потрібно. Яблуко стало предметом обговорення з історичної точки зору і математичної, його малювали та ліпили, шукали в літературних творах...

Були дві цікаві фотозони, а з яблук також виклали карту України. Наступного дня яблука передали для годівлі мешканців Луцького зоопарку.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк