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У парламенті Грузії хочуть саджати за карти без Абхазії і Південної Осетії

23 жовтня, 2018 - 18:14

У парламенті Грузії зареєстровано законопроект, згідно з яким складання карти з порушенням територіальної цілісності Грузії стає кримінальним злочином. Про це повідомляє "Грузія Online".

"Згідно з законопроектом, у кримінальному кодексі з'явиться стаття зі змістом "виготовлення, виробництво, поширення, рекламування, реалізація, ввезення в Грузію або вивезення з Грузії видання надрукованої карти, складеної з порушенням територіальної цілісності Грузії або іншого продукту, що містить таке зображення", - йдеться в повідомленні.

Автори законопроекту, депутати від правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Сесіашвілі й Отар Чрдилелі, вважають, що такий злочин має каратися штрафом або позбавленням волі строком до 2 років.

Зазначається, що про внесення відповідних змін до КК Грузії заговорили після скандалу на 43-й Всесвітній шаховій олімпіаді, яка пройшла в місті Батумі з 23 вересня по 6 жовтня.

Тоді делегація з російського Ханти-Мансійська роздала волонтерам подарунки, серед яких була й карта світу, де Грузія була зображена без Абхазії і Цхінвальського регіону (т.з. Південної Осетії).

У результаті карти було вилучено, а на церемонії закриття Олімпіади голова уряду Аджарії Торніке Рижвадзе передав делегації з Ханти-Мансійська карту Грузії, надруковану відповідно до дотримання міжнародно визнаних кордонів.

Як відомо, центральна влада Грузії не контролює Цхінвальський регіон і Абхазію з середини 90-х років. Москва визнала «незалежність» цих територій після серпневої війни 2008 року. У відповідь Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Росією та офіційно оголосив ці регіони окупованими територіями.

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