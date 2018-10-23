У Саудівській Аравії розпочався затьмарений міжнародним скандалом "Давос у пустелі"

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у вівторок, 23 жовтня, розпочався масштабний економічний форум Future Investment Initiative, названий "Давосом у пустелі".

Арабська монархія прагне залучити інвесторів для диверсифікації економіки, залежної від нафтового експорту. Утім, захід затьмарений міжнародним скандалом через вбивство в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі, повідомляє Deutsche Welle.

Через це від участі відмовилися чимало керівників корпорації та політичних фігур, зазначає агентство AFP. Зокрема, заплановану поїздку скасували міністр фінансів США Стів Мнучін, його французький колега Брюно Ле Мер та глава МВФ Крістін Лагард, а також очільники компаній JP Morgan, HSBC, Viacom, Siemens, Uber та Ford. У перший з трьох днів зібрання виступатимуть зокрема представники Російського фонду прямих інвестицій та CEO французької Total.

Поточна версія Саудівської Аравії пояснює смерть журналіста ситуацією, яка вийшла з-під контролю: начебто почалася "кулачна бійка", у якій Хашоггі і загинув. Інші припущення з Ер-Ріяда, зроблені на правах анонімності, кажуть про задушливий захват, який немолодий чоловік не пережив. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв розкрити "всю правду" про справу Хашоггі під час виступу в парламенті країни 23 жовтня.