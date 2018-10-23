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Василь Липківський, церковний реформатор, перший митрополит Української автокефальної православної церкви

У Торецьку вода почала надходити до водогону

23 жовтня, 2018 - 22:54

Довгоочікувана вода надходить до торецького водогону. Про це повідомив заступник керівника Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Сергій Винник на своїй сторінці в Facebook.

"Довгоочікувана вода надходить до торецького водогону! Анатолій Степанович Іванюра та його бригада - Герої! Дякую всім хто долучився та рятував місто!" - написав Винник.

У коментарях мешканці Торецька відзначають, що ймовірно уже завтра місто буде з водою і жартують про "банний день".

Нагадаємо, з 15 жовтня мешканці Торецька - близько 43 тис. осіб - живуть без централізованого водопостачання. Силами ДСНС та комунальників здійснювався підвіз питної та технічної води населенню.

Джерело: День

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