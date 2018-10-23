У Туреччину для розслідування смерті Хашоггі вилетіла директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джина Гаспел вилетіла до Туреччини, щоб узяти участь у розслідуванні вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що до цього президент США Дональд Трамп, коментуючи розслідування загибелі журналіста, зазначив, що у США в Туреччині "є високопоставлені працівники розвідки", які розпочнуть розслідування справи.

Також у понеділок Трамп заявив, що незадоволений результатами розслідування, які були надані Саудівською Аравією.

Нагадаємо, 2 жовтня журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі віирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), з якого вже не вийшов. Влада Саудівської Аравії після тиску з боку США і Європи визнала, що журналіст загинув на території консульства, при цьому назвавши його смерть випадковістю.